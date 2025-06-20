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Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року

ЗСУ, військові, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1213-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 20 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 75 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 2798 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5062 артилерійських обстріли, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красний Хутір Сумської області; Новопіль Донецької області; Ольгівське, Залізничне, Кам’янське, Плавні, Новоандріївка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, шість засобів ракетних військ і артилерії та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 13 атак ворога. Крім того, агресор завдав вісім авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБ, а також здійснив 207 обстрілів, зокрема – десять із реактивних систем залпового вогню.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі війська йшли в наступ 12 разів в районах Вовчанська, Зеленого та Строївки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року

На Лиманському напрямку сталося 29 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Греківка, Надія, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та Григорівка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року

На Сіверському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року

На Краматорському напрямку ворог здійснив 13 атак у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок, Предтечиного і Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 20 разів атакував українські підрозділи в районах Петрівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Диліївки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Миролюбівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка та Новоукраїнка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах Запоріжжя, Перебудови, Багатиря, Новосілки та Шевченко.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші підрозділи відбили один ворожий штурм, поблизу Малинівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз безрезультатно намагалися просунутися уперед.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько