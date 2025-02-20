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Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває майже три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1093-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 122 бойових зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 87 авіаударів, скинувши 131 КАБ. Крім цього, здійснив 5757 обстрілів, зокрема 140 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад три тисячі дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Басівка, Могриця, Яструбине, Біловоди, Угроїди Сумської області; Уди, Чорноглазівка, Куп’янськ Харківської області; Костянтинівка, Мирноград, Часів Яр, Новоолександрівка, Покровськ, Новодарівка Донецької області; Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області та по місту Херсон.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, шість артилерійських засобів, пункт управління та один інший важливий об’єкт ворога.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська та у бік Западного.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Балки Журавки, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив спробу йти вперед в районі Верхньокам’янського.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру та Васюківки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Озарянівка, Торецьк та Леонідівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та в районах Малих Щербаків і Степового.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року
Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 36 авіаударів, скинувши при цьому 47 КАБ, здійснив 442 обстріли, десять з яких - із РСЗВ. Українські захисники відбили 14 штурмових дій загарбників.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2025 року

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько