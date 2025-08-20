Запланована подія 2

Війна
Новини
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року

війна, танк
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1274-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних і 82 авіаційних ударів, застосувавши десять ракет та скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 5611 обстрілів, з них 66 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5610 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Нова Слобода, Чернацьке Сумської області; Костянтинівка, Добропілля, Іванопілля Донецької області; Білогір’я, Приморське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві артилерійські системи та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих авіабомб, а також здійснив 218 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське та у бік Ямполя й Григорівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу Переїзного та у бік Федорівки..

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Олександро-Шультине.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року

На Придніпровському напрямку відбулося чотири боєзіткнення з противником.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року
Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько