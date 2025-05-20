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Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1182-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинув 117 керованих авіаційних бомб, залучив 2882 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5366 артилерійських обстрілів, зокрема 157 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Пигарівка Сумської області; Новопіль – Донецької області; Гуляйполе, Темирівка, Степногірськ, Малинівка, Мала Токмачка – Запорізької області; Козацьке – Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог тричі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та в бік Кутьківки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Піщаного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року

На Лиманському напрямку сталося 23 боєзіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року

На Сіверському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року

На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 13 разів атакував українські підрозділи в районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Звірове, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Попів Яр, Мирноград, Новомиколаївка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря й Зеленого Поля.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 32 керовані авіаційні бомби, та здійснив 227 обстрілів, сім із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 20 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько