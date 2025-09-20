Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року
Триває 1305-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулися 165 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів двома ракетами та 78 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6137 дронів-камікадзе та здійснили 4752 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 95 – з реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Григорівка, Лук’янівське, Степногірськ, Степове, Залізничне Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління безпілотних літальних апаратів, три артилерійські засоби, один командно-спостережний пункт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих бомб, а також здійснив 146 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Піщаного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку, в районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Дронівки, противник дев’ять разів атакував позиції наших військ.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення, загарбник атакував у районі Ступочок.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Степанівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман, Новопавлівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 33 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка, Піддубне, Зелений Гай, Толстой, Січневе, Новомиколаївка та Ольгівське.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року

На Оріхівському напрямку, ворог двічі наступав у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Степногірська.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко