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Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації

Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року

війна
Війна в Україні.

Триває 1153-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 96 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник здійснив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1882 обстріли, зокрема 33 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 957 дронів-камікадзе.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 670 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, дві бойових броньованих машини, 10 артилерійських систем, 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 50 одиниць автомобільної техніки.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Останні новини з фронту за сьогодні

Нагадаємо, за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, а також артилерійський засіб ворога.

На Харківському напрямку противник один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населеного пункту Красне Перше.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулася атака загарбників в районі Голубівки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед у районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районі Костянтинополя, Скудного та в бік Одрадного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та Степового.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не відбулося.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року

На Курщині минулої доби ворог здійснив 184 обстріли, 17 з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій загарбників.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібитооточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько