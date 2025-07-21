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Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року

війна, зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1244-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення.

Вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 70 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 111 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3316 дронів-камікадзе та здійснили 5978 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Плавні, Приморське, Оріхів Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 356 артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка, Строївка та Стариця.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року

На Сіверському напрямку, у районах Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки, противник шість разів атакував позиції наших військ.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районах Предтечиного та Білої Гори.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Володимирівка, Новоторецьке, Дачне, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограду, Філії.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка, Піддубне та Новопіль..

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз здійснював безуспішні штурмові дії в бік Малинівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення, ворог намагався просунутись у напрямку Придніпровського.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько