Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2025 року

Триває 1094-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулось 121 боєзіткнення

Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 93 авіаційних ударів, застосував 17 ракет та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, з них 129 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2650 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’яч та Клинова-Новоселівка.

Останні новини з фронту за сьогодні

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві станції РЕБ та десять артилерійських систем російських загарбників.

На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили три атаки противника у бік Вовчанська та Западного.

Вчора на Куп’янському напрямку відбулось сім бойових зіткнень поблизу Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника. Основні зусилля окупанти зосереджували в районах населених пунктів Ямполівка та Колодязі.

На Сіверському напрямку, поблизу Білогорівки, наші оборонці успішно відбили дві ворожі атаки.

Чотири спроби загарбників просунутись вперед поблизу Васюківки та Часового Яру зупинили українські воїни на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог десять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька.

Тридцять чотири атаки відбили наші захисники минулої доби на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Промінь, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного окупанти 12 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Отримали відсіч.

На Гуляйпільському напрямку противник тричі намагався просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили п’ять штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки та Степового.

На Придніпровському напрямку ворог активних дій минулої доби не проводив.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів 29 штурмів позицій українських підрозділів, завдав 19 авіаударів, скинув 25 КАБ та здійснив 479 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.



Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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