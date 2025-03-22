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Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року

генштаб, Мапа бойових дій, ситуація на фронті
Протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення / Генштаб ЗСУ

Триває 1123-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 22 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 85 авіаударів, скинувши 134 КАБ. Крім цього, здійснив 6407 обстрілів, зокрема 199 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько трьох тисяч дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петрушівка, Тур'я, Угроїди, Степок та Краснопілля Сумської області; Покровськ, Зоря, Олександропіль, Нова Полтавка, Гродівка, Сухий Яр, Комар, Шевченко, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка, Таврійське Запорізької області; Крупиця, Червоний Маяк Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 26 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони, п’ять артилерійських засобів та пункт управління противника.

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Кругляківки, Загризового та Піщаного.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в напрямках населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нове, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та Іванівка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив п’ять спроб йти вперед у районі Білогорівки, Роздолівки, а також у бік Івано-Дар’ївки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Часового Яру та в бік Предтечиного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Дружба, Диліївка та Торецьк.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Преображенка, Богданівка, та Андріївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 11 атак в бік Костянтинополя, Дніпроенергії та Розливу.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку захисники відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Новосілка та Привільне.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно намагався атакувати позиції наших військ.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 18 авіаударів, скинувши при цьому 25 КАБ, здійснив 276 обстрілів, дев’ять з яких - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 23 штурмові дії загарбників, одне боєзіткнення триває до цього часу.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2025 року

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко