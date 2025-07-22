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Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року

війна, зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1245-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 22 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 25 ракетами та 74 авіаційних ударів, скинув 122 керовані авіаційні бомби, залучив 3832 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5387 артилерійських обстрілів, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лобкове, Степногірськ, Приморське, Біленьке Запорізької області; Козацьке Херсонської області та місту Суми.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і два засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбників. Також ворог завдав восьми авіаційних ударів, застосувавши при цьому дванадцять керованих авіаційних бомб, та здійснив 318 обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Строївка, Западне та Кутьківка.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Богуславки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року

На Лиманському напрямку відбулось двадцять три бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року

На Сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року

На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував українські підрозділи оборонців в районах Диліївки, Романівки, Торецька, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Новоторецьке, Миколаївка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Шевченко, Дачне та в бік населених пунктів Новохатське, Темирівка, Олександроград, Воскресенка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не відбувалося.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районі Кам’янського.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи чотири рази намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько