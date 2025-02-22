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Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року

війна, бойові дії
Велика війна триває майже три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1095-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулось 90 боєзіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 72 авіаударів, скинувши 92 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 130 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3050 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Золочів, Борова Харківської області; Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Гродівка, Лисівка, Мирноград, Новоолександрівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійських засоби противника.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника неподалік Загризового.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни, Ямполівка та Колодязі.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі населеного пункту Васюківка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Торецька, Кримського, Щербинівки та Диліївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли, Удачне, Надіївка та Молодецьке.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак в напрямках Костянтинополя та Бурлацького.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Щербаки та П’ятихатки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року
Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року
Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 31 авіаудару, скинувши при цьому 43 КАБ, здійснив 437 обстрілів, три із них - з РСЗВ. Українські захисники відбили 15 штурмових дій загарбників.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко