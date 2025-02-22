Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2025 року

Триває 1095-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулось 90 боєзіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 72 авіаударів, скинувши 92 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 130 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3050 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Золочів, Борова Харківської області; Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Гродівка, Лисівка, Мирноград, Новоолександрівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійських засоби противника.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни, Ямполівка та Колодязі.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі населеного пункту Васюківка.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Торецька, Кримського, Щербинівки та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли, Удачне, Надіївка та Молодецьке.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак в напрямках Костянтинополя та Бурлацького.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Щербаки та П’ятихатки.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 31 авіаудару, скинувши при цьому 43 КАБ, здійснив 437 обстрілів, три із них - з РСЗВ. Українські захисники відбили 15 штурмових дій загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо! Слава Україні!

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