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Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1184-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 144 керованих авіаційних бомб, залучив 2492 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5291артилерійський обстріл, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новопіль – Донецької області; Новодарівка, Високе, Гуляйполе, Новоандріївка – Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, п’ять засобів ракетних військ і артилерії та ще два інших важливих об’єкти російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року

На Лиманському напрямку сталося 17 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року

На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року

На Краматорському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 16 разів атакував українські підрозділи в районах Диліївки, Дружби та Торецька.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Промінь, Котлярівка, Андріївка та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 19 атак загарбників у районах населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року

Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районі Високого на Гуляйпільському напрямку.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в районах Щербаків, Степового та в бік Павлівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби українські воїни відбили п’ять атак загарбників. Також ворог завдав 17 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 34 керовані авіаційні бомби, та здійснив 191 обстріл, дев’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько