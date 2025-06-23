Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2025 року

Триває 1216-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 23 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав чотирьох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував десять ракет та скинув 76 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6132 обстріли, зокрема 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3416 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Яструбине, Нова Січ, Садки Сумської області; Приколотне Харківської області; Мирне Донецької області; Кам’янське, Новоданилівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 20 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав десять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснив 257 обстрілів, 8 із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Твердохлібове та Колодязі.

На Сіверському напрямку ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували поблизу Часового Яру та в напрямку Предтечиного й Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив десять атак поблизу населених пунктів Веселе, Шевченко, Багатир та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагалися йти вперед на позиції наших захисників у напрямку Новоандріївки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби атакувати позиції українських підрозділів.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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