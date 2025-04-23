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Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

Триває 1155-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 125 авіаударів, скинувши 242 КАБ. Крім цього, здійснив 6019 обстрілів, зокрема 150 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2800 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Петрушівка, Угроїди, Миропільське, Проходи Сумської області; Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Сухий Яр, Зоря, Водяне, Гродівка, Красний Яр, Олексіївка, Новопавлівка, Багатир, Новопіль, Олександро-Калинове, Яблунівка, Ялта Донецької області; Біляківка Дніпропетровської області; Запоріжжя, Гуляйполе, Новодарівка, Лобкове, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області; Іванівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби, засіб ППО та пункт управління противника.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Колодязі, Надія, Новомихайлівка та в напрямках Ольгівки, Глущенкового й Новосергіївки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Григорівки та Верхньокам’янського.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Ступочок, Білої Гори та в бік Майського.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Березівка, Котлярівка, Преображенка, Новоукраїнка, Шевченко, Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Новопавлівка, Романівка, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Новомиколаївка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року
Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 15 авіаударів, скинувши при цьому 36 КАБ, здійснив 344 обстріли, сім з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 22 штурмові дії загарбників.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 23 квітня 2025 року

Нагадаємо, відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько