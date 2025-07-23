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Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року

війна, зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1246-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 23 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 167 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 113 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5686 обстрілів, зокрема 39 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3579 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Яструбине, Графське Сумської області; Краматорськ Донецької області; Кам’янське, Новоандріївка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління та два засоби РЕБ противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 11 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 15 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 28 керованих авіабомб, та здійснив 293 обстріли, три із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Западного.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне, Ямполівка, Торське та в напрямку Серебрянки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районі Григорівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року

На Краматорському напрямку одне боєзіткнення відбулось поблизу Часового Яру.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Ялта, Піддубне та Зелене Поле.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив сім марних спроб атакувати позиції українських підрозділів.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року
Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько