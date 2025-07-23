Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2025 року

Триває 1246-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 23 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 167 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 113 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5686 обстрілів, зокрема 39 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3579 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Яструбине, Графське Сумської області; Краматорськ Донецької області; Кам’янське, Новоандріївка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління та два засоби РЕБ противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 11 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 15 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 28 керованих авіабомб, та здійснив 293 обстріли, три із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Западного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне, Ямполівка, Торське та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку одне боєзіткнення відбулось поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Ялта, Піддубне та Зелене Поле.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив сім марних спроб атакувати позиції українських підрозділів.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.