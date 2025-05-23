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Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1185-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 23 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав двох ракетних та 56 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5879 обстрілів, зокрема 164 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько трьох тисяч дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Прикіл Сумської області; Миколаївка Чернігівської області; Рублене, Мілове Харківської області; Покровськ, Степанівка, Новоторецьке, Гнатівка, Комар, Новоукраїнка Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Високе, Кам’янське, Новоданилівка та Степногірськ Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 11 артилерійських засобів, чотири пункти управління та один склад зберігання боєприпасів противника.

На Харківському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Мала Шапківка та в бік Довгенького.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Торське, Липове та Рідкодуб.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Григорівки, Виїмки та Білогорівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували поблизу Часового Яру та Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак неподалік Романівки, Торецька, Дачного та Диліївки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Малинівка, Звірове, Котлярівка, Даченське, Удачне, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Олексіївка, Промінь, Шевченко Перше, Миролюбівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак поблизу Костянтинополя, Вільного Поля та в бік Шевченка й Новополя.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Високе.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників у напрямку Новоданилівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 23 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько