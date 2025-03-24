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Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року

війна
Велика війна триває три роки / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1125-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 24 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 74 авіаудари, скинувши 97 КАБ. Крім цього, здійснив 6457 обстрілів, зокрема 145 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2350 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петрушівка, Краснопілля, Окіп, Тур’я, Угроїди, Новодмитрівка та Проходи Сумської області; Велика Шапківка Харківської області; Покровськ, Олександропіль, Нова Полтавка, Малинівка, Новосілка, Зелене Поле, Гродівка Донецької області; Новодарівка, Залізничне, Мала Токмачка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, один засіб ППО, три артилерійські системи та один інший важливий об’єкт противника.

На Харківському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населеного пункту Ямполівка, в напрямках Нового, Новомихайлівки та Зеленої Долини.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, у напрямках Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано два боєзіткнення поблизу Оріхово-Василівки та Часового Яру.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, а також у напрямку Диліївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлине, Успенівка, Богданівка та в напрямку Сергіївки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив вісім атак у напрямках населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Веселе та в районі Скудного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили три спроби ворога просунутися вперед поблизу Новополя та Новосілки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не відбулося.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року
Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 12 авіаударів, скинувши при цьому 14 КАБ, здійснив 292 обстріли, з яких п’ять — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 17 штурмових дій загарбників.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 24 березня 2025 року

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько