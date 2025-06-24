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Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року

ЗСУ, військові, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1217-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 24 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів 17 ракетами та 36 авіаційних ударів, скинув 72 керовані авіаційні бомби, також залучив 2861 дрон-камікадзе. Окрім того ворог здійснив 6076 артилерійських обстрілів, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Озерне, Мала Вовча Харківської області; Разіне, Покровськ, Новоторецьке, Полтавка, Малинівка, Воскресенка Донецької області; Новоселівка, Мала Токмачка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три засоби ракетних військ і артилерії та один пункт управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 10 атак загарбників. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 22 керовані авіаційні бомби, та здійснив 262 обстріли, вісім із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Дворічна, Глибоке, Вовчанські Хутори, Красне Перше та Фиголівка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Кругляківки та у напрямках Піщаного, Петропавлівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року

На Лиманському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі та в напрямках Греківки, Зеленої Долини, Нового Миру, Ольгівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року

На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Григорівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року

На Краматорському напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Новомаркового, Часового Яру та в напрямках Миколаївки, Ступочок, Привілля, Бондарного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 27 разів атакував українські підрозділи в районах Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Плещіївки, Яблунівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Удачне, Мирноград, Олексіївка, Попів Яр, Малинівка, Коптєвє та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки, Новопавлівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Багатир, Новосілка, Запоріжжя, Перебудова, Комар, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року

Минулої доби на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не відбувалося.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року
Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи шість разів намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько