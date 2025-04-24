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Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

Триває 1156-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 24 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 111 авіаударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 228 КАБ. Крім цього, здійснив 6289 обстрілів, зокрема 175 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2961 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Осоївка, Миропільське, Уланове Сумської області; Борова Харківської області; Дружківка, Слов’янськ, Мирноград, Чернігівка, Лиман Донецької області; Новопавлівка, Межова Дніпропетровської області; Павлівка, Гуляйполе, Запорізької області; Токарівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БпЛА, один засіб РЕБ, чотири артилерійські системи та ще один інший важливий об’єкт противника.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Загризового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Надія та Рідкодуб.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 12 наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано одне боєзіткнення в районі Кліщіївки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Дачне, Кримське, Торецьк та Леонідівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора неподалік населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 15 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Рівнопіль та Новодарівка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог мав одну марну спробу пройти вперед.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курщині. На даному напрямку минулої доби ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 41 КАБ, здійснив 423 обстріли, з яких 19 — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 26 штурмових дій загарбників.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько