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Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року

війна, зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1247-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 24 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 67 авіаційних ударів, скинув 123 керовані авіаційні бомби, залучив 3712 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5756 артилерійських обстрілів, зокрема 81 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Мала Токмачка, Приморське, Малокатеринівка, Магдалинівка Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, один пункт управління та три артилерійські засоби російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 12 атак загарбників. Також ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 368 обстрілів, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та в напрямку Петро-Іванівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року

На Лиманському напрямку сталося 28 бойових зіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, Серебрянки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року

На Сіверському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Григорівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року

На Краматорському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог чотири рази атакував українські підрозділи оборонців в районі Торецька.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Русин Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Попів Яр, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Покровська, Паньківки, Володимирівки, Сухецького.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 15 атак загарбників у районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Темирівка, Воскресенка та Вільне Поле.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник один раз штурмував позиції наших захисників в районі Білогір’я.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районі Малої Токмачки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи дев’ять разів намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько