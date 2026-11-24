Триває 1735-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.

Учора противник завдав 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 250 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7475 дронів-камікадзе та здійснили 1865 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 17 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Винторівка, Марчишина Буда, Бачівськ, Товстодубове, Вільна Слобода, Сопич, Харківка, Кучерівка, Кореньок, Шалигине, Яструбщина, Партизанське, Вовківка, Нова Слобода, Гірки, Безсалівка, Іскрівщина, Отруба, Волфине, Павлівка, Ободи, Корчаківка, Нова Січ, Писарівка, Іволжанське, Кияниця, Юнаківка, Могриця, Лужки, Храпівщина, Нескучне Сумської області. Авіаударів зазнали населені пункти Пустогород, Вакалівщина.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони скупчення живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА та дві артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив три атаки, завдав п’яти авіаційних ударів, застосувавши 11 КАБ, та здійснив 106 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, шість з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку противника у районі населеного пункту Охрімівка.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили чотири атаки в районах населених пунктів Зелена Долина, Зарічне та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотири атаки у районах населених пунктів Діброва та Ямпіль.

На Краматорському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Вільне та у бік Осикового, Олексієво-Дружківки, Миколайпілля, Кучерового Яру.

П’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Чернігівка, Добропілля, Новогришине, Василівка, Мирне, Молодецьке та в напрямку Сергіївки.

На Олександрівському напрямку противник здійснив одну штурмову дію в напрямку Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 13 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Єгорівка, Нове Запоріжжя, Різдвянка та в районах Добропілля, Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Слава Україні!

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