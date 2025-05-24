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Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року

війна
Триває 1186-й день повномасштабної війни в Україні. / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1186-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 24 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 202 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 130 КАБ. Крім цього, здійснив 5837 обстрілів, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2997 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Запсілля Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Довга Балка Донецької області; Новопавлівка, Межова Дніпропетровської області; Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Миколаївка, Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та один інший важливий об’єкт противника.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Дворічна.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Ямполівка та в бік Григорівки і Білогорівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано чотири боєзіткнення в районі Курдюмівки та в бік Білої Гори й Предтечиного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Романівка, Озарянівка, Кримське, Дружба та Торецьк.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора неподалік населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 30 атак у районах населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе, Бурлацьке та в напрямку Одрадного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися йти вперед в районах Степового та в напрямку Новоданилівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марних спроби пройти вперед.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року
Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко