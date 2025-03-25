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Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року

війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1126-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 25 березня 2025

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 76 авіаударів, скинувши 101 КАБ. Крім цього, здійснив 6261 обстріл, зокрема 142 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2640 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великий Прикіл, Миропільське, Проходи, Петрушівка, Тур'я, Угроїди та Краснопілля Сумської області; Світличне, Слатине Харківської області; Покровськ Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну гармату та пункт управління противника.

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Колодязів, Ямполівки та в бік Степового, Новомихайлівки, Нового, Зарічного.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили шість наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та в бік Верхньокам’янського.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Диліївки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак в районі Торецька та неподалік Диліївки, Дачного, Кримського.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в бік Покровська, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак поблизу населеного пункту Костянтинопіль та в бік Розливу і Веселого.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили три спроби ворога просунутися вперед у районі населеного пункту Новопіль та в напрямку Вільного Поля.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог двічі безуспішно намагався просунутися в бік Лобкового.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 302 обстріли, з яких сім — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2025 року

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько