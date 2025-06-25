Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року

Триває 1218-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав трьох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 118 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6338 обстрілів, зокрема 106 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3943 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Вовчанські Хутори, Артільне, Зибине Харківської області; Попів Яр Донецької області; Малинівка, Новоандріївка, Кам’янське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Степногірськ Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили п’ять атак загарбників. Також ворог завдав десять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 16 керованих авіаційних бомб, та здійснив 189 обстрілів, п’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого Гаю, в бік Піщаного й Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Нового Миру, Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив п’ять спроб йти вперед в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти вісім разів атакували в районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Торецька, Неліпівки, у напрямках Русиного Яру та Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Срібне, Богданівка, Новосергіївка, Єлизаветівка, Промінь, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік Муравки, Мирнограду, Полтавки й Володимирівки.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Багатир, Зелене Поле, Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара.

На Гуляйпільському напрямку противник за підтримки авіації здійснив одну атаку на позиції наших захисників поблизу населеного пункту Малинівка – успіху не мав.

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог тричі атакував позиції Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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