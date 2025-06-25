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Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1218-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав трьох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 118 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6338 обстрілів, зокрема 106 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3943 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Вовчанські Хутори, Артільне, Зибине Харківської області; Попів Яр Донецької області; Малинівка, Новоандріївка, Кам’янське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Степногірськ Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили п’ять атак загарбників. Також ворог завдав десять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 16 керованих авіаційних бомб, та здійснив 189 обстрілів, п’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого Гаю, в бік Піщаного й Курилівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Нового Миру, Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив п’ять спроб йти вперед в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти вісім разів атакували в районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Торецька, Неліпівки, у напрямках Русиного Яру та Яблунівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Срібне, Богданівка, Новосергіївка, Єлизаветівка, Промінь, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік Муравки, Мирнограду, Полтавки й Володимирівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Багатир, Зелене Поле, Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку противник за підтримки авіації здійснив одну атаку на позиції наших захисників поблизу населеного пункту Малинівка – успіху не мав.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог тричі атакував позиції Сил оборони.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько