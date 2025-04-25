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Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Велика війна триває три роки / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1157-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 25 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 110 авіаційних ударів, застосувавши 72 ракети та скинувши 201 КАБ. Крім цього, здійснив 6178 обстрілів, зокрема 115 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3148 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Угроїди, Краснопілля, Степок, Рясне, Миропільське Сумської області; Кремський Бугор Чернігівської області; Рідкодуб, Путникове Харківської області; Олександро-Калинове, Миколаївка, Яблунівка, Гродівка, Сухий Яр, Удачне, Новомиколаївка, Зелений Кут, Новопавлівка, Мирноград, Муравка, Дачне, Новопіль, Багатир, Ярова, Приют, Покровськ Донецької області; Гуляйполе, Темирівка, Приморське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дев’ять артилерійських систем та один пункт управління противника.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Нового, Колодязів, Торського, Ямполівки та в напрямках Ольгівки, Рідкодуба й Нового Миру.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, у бік Верхньокам’янського та Григорівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 13 боєзіткнень у районах Часового Яру, Андріївки та в бік Білої Гори, Предтечиного й Диліївки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Торецька, Леонідівки, Щербинівки, Дачного та в бік Диліївки й Новоспаського.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Водяне Друге, Звірове, Тарасівка, Сухий Яр, Березівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у напрямку населених пунктів Покровськ, Новопавлівка, Чунишине, Олексіївка, Стара Миколаївка, Романівка, Миролюбівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив десять атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та в бік Розливу й Одрадного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Щербаки та в бік Малої Токмачки. Успіху не мав.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші воїни успішно зупинили три спроби противника просунутися вперед.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року

На Гуляйпільському та Харківському напрямках минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року
Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 17 авіаударів, скинувши при цьому 26 КАБ, здійснив 367 обстрілів, з яких п’ять — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 27 штурмових дій загарбників.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2025 року

Нагадаємо, відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько