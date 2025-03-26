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Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року

війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1127-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 26 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 116 авіаударів, скинувши 184 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, зокрема 159 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2233 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петрушівка, Угроїди, Краснопілля, Проходи, Тур’я Сумської області; Золочів, Прудянка Харківської області; Сергіївка, Сухий Яр, Покровськ, Чунишине, Новопіль, Зоря, Суха Балка, Піддубне Донецької області; Тернове, Дачне Дніпропетровської області; Новодарівка, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка Запорізької області; Веселе, Олександрівка та Дудчани Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі об’єкти противника.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Вовчанська, Тихого та у бік Кам’янки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Загризового та Петропавлівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Надія, Копанки та в бік Новомихайлівки, Ольгівки, Нового, Катеринівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано два боєзіткнення в напрямках Предтечиного та Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак в районі Торецька та неподалік Диліївки і Кримського.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Олександропіль, Зелене Поле, Лисівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Котлине, Удачне, Шевченко, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка та в бік Новосергіївки, Малинівки, Котлярівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Розлив, Дніпроенергія, Костянтинопіль.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу ворога просунутися вперед поблизу Привільного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутися у районі Кам’янського та в напрямку Лобкового, Степового.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 23 КАБ, здійснив 247 обстрілів, з яких сім — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 29 штурмових дій загарбників.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2025 року

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько