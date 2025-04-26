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Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року

війна, ЗСУ
Велика війна триває понад три роки / Генштаб ЗСУ

Триває 1158-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 117 авіаударів, скинувши 212 КАБ. Крім цього, здійснив 6010 обстрілів, зокрема 104 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3363 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Проходи, Угроїди, Михайлівка, Миропільське, Великий Прикіл, Михайлівське Сумської області; Мала Вовча Харківської області; Багатир, Олексіївка, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе Запорізької області; Козацьке, Антонівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, один склад боєприпасів та ще чотири пункти управління противника.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Нової Кругляківки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік Рідкодуба, Дружелюбівки, Глущенкового, Новосергіївки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Новоєгорівки, Колодязів, Нового, Торського.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників у бік Григорівки та Верхньокам’янського.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано вісім боєзіткнень у районі Часового Яру та в напрямку Маркового і Білої Гори.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка, Стара Миколаївка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Надіївка та в бік Миролюбівки, Малинівки, Романівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля і Одрадного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази намагалися йти вперед в районах населених пунктів Новоданилівка та Степове.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог мав одну марну спробу пройти вперед.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року

На Харківському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року
Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ, здійснив 370 обстрілів, з яких 9 — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 30 штурмових дій загарбників.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 26 квітня 2025 року

Нагадаємо, відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Бесараб