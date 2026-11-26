Триває 1737-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Учора противник завдав одного ракетного удару, 69 авіаційних ударів, зокрема скинув 228 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6016 дронів-камікадзе та здійснили 1876 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Сопич, Бачівськ, Павлівка, Кореньок, Товстодубове, Лужки, Ободи, Храпівщина, Юнаківка, Запсілля, Нескучне, Безсалівка, Іскрисківщина, Яструбщина, Старикове, Гірки, Отруба, Нова Січ, Миропілля, Іволжанське, Вовківка, Гута, Шпиль, Волфине, Андріївка, Дорошівка, Атинське, Тополя, Суходіл Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Вакалівщина та Вільне.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління БпЛА та два райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби агресор здійснив одну атаку, завдав двох авіаударів, скинувши чотири КАБ, та здійснив 23 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Охрімівка та Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 11 атак у районах населених пунктів Лиман, Зарічне та Діброва.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили дві атаки, у районі Озерного та в бік Пискунівки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога у бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано сім атак. Окупанти вели штурмові дії в районі Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 21 атаку. Ворог атакував у районах населених пунктів Вільне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Добропілля, Чернігівка, Новогришине, Мирне, Гуліве, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районі Запорізького.

На Гуляйпільському напрямку відбито вісім атак загарбників в районі Білогір’я та у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку активних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Слава Україні!

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