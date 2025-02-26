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Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1099-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 98 боєзіткнень

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 92 авіаударів та скинув 128 КАБ. Крім цього, здійснив 5672 обстріли, зокрема 108 - із реактивних систем залпового вогню, також залучив для ураження 3439 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Глухів Сумської області; Золочів, Уди, Ємці, Моначинівка Харківської області; Краматорськ, Костянтинівка, Слов’янськ, Торецьк, Лисівка, Покровськ, Новопавлівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Степове Запорізької області; Новотягинка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та два засоби РЕБ/РЛС російських загарбників.

Шість штурмових дій противника в районах Вовчанська та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Новолюбівки, Зеленої Долини, Торського та Ямполівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року

На Сіверському напрямку ворог проводив сім наступальних дій в районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у районі Часового Яру.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Кримського.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новоочеретувате та Бурлацьке.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року

П’ять спроб ворога просунутись вперед в районах Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки відбили Сили оборони на Оріхівському напрямку.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року

Один раз безрезультатно ворог атакував позиції наших військ на Придніпровському напрямку.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, скинули 26 КАБ, здійснили 469 артилерійських обстрілів. Українські захисники відбили 16 штурмових дій загарбників.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько