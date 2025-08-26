Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року

війна, військовий, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1280-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 174 бойових зіткнень.

Загарбники завдали 67 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4807 дронів-камікадзе та здійснили 4774 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Білогір’я, Залізничне, Малокатеринівка, Омельник, Лук’янівське Запорізької області; Вірівка, Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві артилерійські системи ворога.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили п’ять атак окупантів. Також противник завдав 6 авіаударів, скинувши при цьому 11 КАБ, здійснив 179 обстрілів, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року

На Південно–Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполя і Серебрянки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників в районах, Федорівки, Григорівки та у бік Серебрянки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 13 боєзіткнень, окупант намагався просуватись в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок й Предтечиного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку мала місце атака росіян в районі Малинівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися у районі Плавнів та у бік Павлівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року

На Придніпровському напрямку війська агресора тричі здійснили марні спроби просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 26 серпня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько