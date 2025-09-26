Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1311-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 200 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4396 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4774 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне Запорізької області; Херсон та Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог завдав 6 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснив 198 обстрілів, дев’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська та Довгенького.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська, Радьківки та у напрямку Курилівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в бік Дружелюбівки, Ставків.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім ворожих спроб просунутись вперед у бік Дронівки та Переїзного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року

На Краматорському напрямку відбулось шість боєзіткнень у районах Ступочок та Олександро-Шультиного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Плещіївки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Мирноград, Новомиколаївка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 42 атаки у районах населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Піддубне, Новоселівка, Березове, Новогригорівка.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки поблизу Полтавки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника в районах Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська та Кам’янського.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 26 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько