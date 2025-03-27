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Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року

війна
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

Триває 1128-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 27 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 224 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету та 77 авіаударів, скинувши 116 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6743 обстріли, зокрема 159 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2646 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Тур’я, Краснопілля, Угроїди, Михайлівське, Проходи, Миропільське Сумської області; Новопіль Донецької області; Комишуваха, Темирівка, Кам’янське, Новоукраїнка, Приморське, Степногірськ Запорізької області; Новоолександрівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 15 районах зосередження особового складу, радіолокаційній станції та артилерійському засобу противника.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки та Загризового.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Ямполівка, Новосергіївка, у бік Нового, Колодязів та Новомихайлівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру, Предтечиного та Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак в районах Торецька, Дачного, Кримського та в напрямку Диліївки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 88 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Преображенка, Покровськ, Промінь, Відродження, Новосергіївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 25 атак в напрямку населених пунктів Розлив, Веселе, а також поблизу Костянтинополя і Скудного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 16 атак в районах населених пунктів Рівнопіль, Новосілка, Привільне, Вільне Поле та Новопіль.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове, Щербаки та в напрямку Степового.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 28 керованих авіаційних бомб, здійснив 492 обстріли, дев’ять з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 25 штурмових дій загарбників.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 27 березня 2025 року

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько