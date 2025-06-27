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Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1220-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 27 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 67 авіаційних ударів скинувши 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4536 обстрілів, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2574 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Степногірськ, Приморське, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 28 атак загарбників. Також ворог завдав шість авіаційних ударів, застосувавши при цьому дев’ять керованих авіаційних бомб, та здійснив 273 обстріли, чотири із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Зибине, Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка, Кіндрашівка, Мала Шапківка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, та в напрямках Ольгівки, Середнього, Колодязів, Зеленої Долини, Торського.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби йти вперед в напрямках Виїмки та Федорівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямках Маркового, Білої Гори та Бондарного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік Торецька, Дачного, Щербинівки, Олександро-Калинового, Диліївки, Романівки, Яблунівки та Русиного Яру.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Котлине, Муравка, Зелений Кут та в бік Володимирівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 25 атак поблизу населених пунктів Зірка, Ялта, Запоріжжя, Багатир, Федорівка, Комар, Одрадне, Мирне, Шевченко, Зелене Поле та в напрямку Воскресенки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року

На Придніпровському напрямку агресор здійснив п’ять безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року
Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2025 року


На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько