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Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1100-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 110 боєзіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних ударів (4 ракети), 81 авіаудару, скинувши 121 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, зокрема 109 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2557 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глухів, Миколаївка, Семенівка, Машеве, Вовчанські Хутори, Гуляйполе, Залізничне, Варварівка, Львове.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по одному району зосередження особового складу, чьотирьох пунктах управління, станції РЕБ, артилерійському засобу та одному іншому важливому об’єкту противника.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили атаку противника в районі Григорівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах Часового Яру, Новомаркового, Васюківки та Ступочок.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Торецька та Кримського.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак в напрямку населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три атаки у бік Чарівного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі штурмували позиції Сил оборони в районі П’ятихаток.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 21 КАБ, здійснив 463 обстріли, 36 з них - із РСЗВ. Українські захисники відбили 18 штурмових дій загарбників.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2025 року

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько