Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року

війна, військовий, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1281-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 173 бойових зіткнень.

Противник завдав 2 ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 625 обстрілів, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 891 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Білогір’я, Преображенка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та один інший важливий об’єкт ворога.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 15 атак окупантів. Також противник завдав 3 авіаударів, скинувши при цьому п’ять КАБ, здійснив 201 обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки. Отримав відсіч.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 34 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ставки, Дронівка та Серебрянка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників у районі Григорівки та у бік Серебрянки, Виїмки, Федорівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано шість боєзіткнень, окупант намагався просуватись у бік Ступочок.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Торецька, Олександро-Калинового та в напрямку населених пунктів Бересток, Степанівка, Полтавка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямку Володимирівки, Рубіжного, Білицького, Родинського, Покровська, Новопавлівки, Філії.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Шевченко, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка та у напрямку Філії, Іскри та Олександрограда.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби противник не проводив наступальних дій.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року
Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року

На Придніпровському напрямку війська агресора тричі здійснили марні спроби просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 27 серпня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько