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Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1189-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши дев’ять ракет та 87 авіаударів, скинувши 151 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 4586 обстрілів, зокрема 115 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3068 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Полюшкине Чернігівської області; Осоївка, Угроїди Сумської області; Новоторецьке, Довга Балка, Торецьке, Костянтинівка, Новопіль Донецької області; Новогеоргіївка Дніпропетровської області; Малинівка, Залізничне, Степногірськ, Кам’янське, Новоандріївка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по шести районах зосередження особового складу противника.

П’ять атак ворожих військ відбили українські підрозділи на Харківському напрямку, в районах Вовчанська та Дворічної.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Петропавлівки й Нової Кругляківки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Ямполівка, Торське та в бік Григорівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили три атаки противника в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Білої Гори й Предтечиного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак в районах Озарянівки, Торецька та Щербинівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль та Вільне Поле.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоандріївки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку загарбники один раз йшли на позиції Сил оборони, але безуспішно, ворога зупинено.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року

Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 29 керованих авіаційних бомб, здійснив 228 обстрілів, вісім з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 23 штурмових дії загарбників.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько