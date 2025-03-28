Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2025 року

Триває 1129-й день повномасштабної війни в Україні .

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Мапа бойових дій в Україні станом на 28 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 98 авіаударів, скинувши 157 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6430 обстрілів, зокрема 222 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2911 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Миропільське, Проходи, Угроїди, Краснопілля, Хмелівка, Михайлівське Сумської області; Яблунівка, Зоря, Новооленівка, Гродівка, Покровськ, Чунишине, Новосергіївка, Новомиколаївка, Олексіївка Донецької області; Шевченко, Новодарівка, Новопіль, Гуляйполе Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 27 районів зосередження особового складу, вісім артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони та два пункти управління БпЛА противника.

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська і Фиголівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 26 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Надія, Колодязі, Мирне, Ямполівка та у бік Новосергіївки, Нового, Ольгівки, Дронівки, Григорівки.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки противника поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували поблизу Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Кримського, Озарянівки, Курдюмівки, Торецька та в напрямках Диліївки, Леонідівки, Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та у бік Малинівки і Новоолександрівки.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Дніпроенергія та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дев’ять атак у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та в бік Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в бік населених пунктів Щербаки, Лобкове та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 22 авіаудари, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 382 обстріли, 26 з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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