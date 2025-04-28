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Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року

ЗСУ, війна, військові
Велика війна триває три роки / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1160-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 83 авіаудари, скинувши 165 КАБ. Крім цього, здійснив 5089 обстрілів, зокрема 88 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2337 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області; Проходи, Миропільське, Мар’їне, Угроїди, Великий Прикіл Сумської області; Зірка, Костянтинівка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Малинівка, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Приморське, Степногірськ, Лук’янівське Запорізької області та місто Херсон.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, чотири пункти управління та три артилерійські системи противника.

На Харківському напрямку противник шість разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка, Мирне та в бік Нового Миру.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників у бік Верхньокам’янського.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 16 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки та в напрямках Майського, Ступочок, Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Озарянівки, Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Троїцьке Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка, Багатир, Надіївка та в напрямку Олексіївки, Покровська, Малинівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Вільне Поле та в бік Одрадного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися йти вперед в районі населеного пункту Лобкове.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну марну спробу пройти вперед.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав сім авіаударів, скинувши при цьому 13 КАБ, здійснив 302 обстріли, з яких 9 — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 23 штурмові дії загарбників.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2025 року

Нагадаємо, відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько