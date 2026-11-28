Триває 1739-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 134 бойові зіткнення.

Противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 143 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4940 дронів-камікадзе та здійснив 1526 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Останні новини з фронту за сьогодні

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти провели одну штурмову дію та завдали одного авіаудару, скинувши дві КАБ, та здійснили 83 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік Охрімівки, Варварівки та Радьківки.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Чотири спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили сім спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Крива Лука та в бік Миколаївки.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не здійснював.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Миколайпілля, Новопавлівки, Кучерового Яру.

Сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Ганнівка, Чернігівка, Мирне, Молодецьке та в напрямку Сергіївки, Новопавлівки. Одна з цих спроб іще триває.

На Олександрівському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Долинка та в районі Добропілля, Гіркого, Чарівного, Білогір’я. Триває бій.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив три штурмові дії в районі Малої Токмачки та в бік населених пунктів Павлівка, Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Слава Україні!

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