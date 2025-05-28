Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року

Триває 1190-й день повномасштабної війни в Україні .

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Мапа бойових дій в Україні станом на 28 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 161 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2672 дронів-камікадзе та здійснили 4566 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Суми, Петрушівка, Осоївка, Климентове Сумської області; Степанівка Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два інших важливих обєкти противника.

На Харківському напрямку агресор дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 11 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Дружби, Диліївки, Курдюмівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Даченське, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле та в напрямку Шевченко.

На Оріхівському напрямку окупанти 11 разів намагалися просунутися у районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Степове та в напрямках Новоандріївки й Новоданилівки.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів – скинув при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, здійснив 273 обстріли, з яких 14 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 32 штурмові дії ворога.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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