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Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1190-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 28 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 161 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2672 дронів-камікадзе та здійснили 4566 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Суми, Петрушівка, Осоївка, Климентове Сумської області; Степанівка Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два інших важливих обєкти противника.

На Харківському напрямку агресор дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Загризового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 11 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Дружби, Диліївки, Курдюмівки та Торецька.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Даченське, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле та в напрямку Шевченко.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупанти 11 разів намагалися просунутися у районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Степове та в напрямках Новоандріївки й Новоданилівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року
Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року
Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів – скинув при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, здійснив 273 обстріли, з яких 14 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 32 штурмові дії ворога.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2025 року

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько