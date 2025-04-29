Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

47,39

+0,01

Готівковий курс:

USD

41,55

41,45

EUR

47,70

47,50

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року

ЗСУ, війна, військові
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

Триває 1161-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 29 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету та 115 авіаударів, скинувши 201 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 6010 обстрілів, зокрема 88 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2858 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Наумівка, Новодмитрівка, Миропільське, Петрушівка Сумської області; Новопіль, Попів, Володимирівка, Полтавка, Нова Полтавка, Малинівка, Козацьке, Гродівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Зелене Поле, Піддубне Донецької області; Гуляйполе, Павлівка, Новодарівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО та двом артилерійським засобам противника.

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та Малої Шапківки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки, Глушківки та Нової Кругляківки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Катеринівка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Липового, Рідкодуба, Зеленої Долини й Нового Миру.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили шість атак противника поблизу Івано-Дар’ївки та в бік населених пунктів Григорівка й Верхньокам’янське.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти десять разів атакували у бік Маркового та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Дружби та в бік Диліївки й Дачного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Малинівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Покровська, Старої Миколаївки, Олександрополя, Новопавлівки, Богданівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Привільне, Костянтинопіль, Вільне Поле та в бік Одрадного, Багатиря, Шевченка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове та Лобкове.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили п’ять ворожих атак.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на даному напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 17 авіаударів, скинувши при цьому 27 керованих авіаційних бомб, і здійснив 338 обстрілів, один із яких — із реактивної системи залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2025 року

Нагадаємо, відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько