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Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року

ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 рок / Генштаб ЗСУ

Триває 1252-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 29 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення.

Вчора противник завдав 90 авіаударів, скинув 149 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5 922 обстріли, зокрема 61 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 859 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів, зокрема: Тернове — Дніпропетровська область; Костянтинівка, Іванопілля, Маркове, Світле — Донецька область; Залізничне, Білогір’я, Новоандріївка, Біленьке — Запорізька область; Львове — Херсонська область.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, склад боєприпасів та два артилерійських засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 308 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого та Красного Першого.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та у бік Дронівки й Серебрянки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили чотири атаки противника поблизу Григорівки та у бік Виїмки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку Предтечиного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут та Дачне.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Зелене Поле, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Воскресенка та Темирівка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Кам’янське.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько