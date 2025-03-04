Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року

Триває 1105-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 4 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 56 авіаційних ударів, скинувши 104 КАБ, застосував 2638 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч сто обстрілів, з них 186 - із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Локня, Ставки, Новоєгорівка, Костянтинівка, Покровськ, Миролюбівка, Удачне, Яблунівка, Воскресенка, Старомлинівка, Зелене Поле, Залізничне, Новопіль, Червона Криниця, Омельник, Єгорівка, Новорайськ та Червоний Маяк.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, артилерійську систему та два пункти управління противника.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в бік Бочкового та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Іванівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новолюбівки, Іванівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенка, Котлине, Улакли та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших військ, намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя, Бурлацького та Скудного.

На Гуляйпільському напрямку загарбники намагалися здійснити наступ в напрямку Привільного.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в напрямку Степового та поблизу Нестерянки.



На Придніпровському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 29 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 308 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких 17 - із РСЗВ.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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