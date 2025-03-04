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Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1105-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 4 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 56 авіаційних ударів, скинувши 104 КАБ, застосував 2638 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч сто обстрілів, з них 186 - із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Локня, Ставки, Новоєгорівка, Костянтинівка, Покровськ, Миролюбівка, Удачне, Яблунівка, Воскресенка, Старомлинівка, Зелене Поле, Залізничне, Новопіль, Червона Криниця, Омельник, Єгорівка, Новорайськ та Червоний Маяк.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, артилерійську систему та два пункти управління противника.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в бік Бочкового та Красного Першого.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Іванівка.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новолюбівки, Іванівки та Ямполівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Предтечиного.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Кримського та Торецька.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенка, Котлине, Улакли та Андріївка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших військ, намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя, Бурлацького та Скудного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку загарбники намагалися здійснити наступ в напрямку Привільного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в напрямку Степового та поблизу Нестерянки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року


На Придніпровському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 29 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 308 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких 17 - із РСЗВ.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2025 року

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько