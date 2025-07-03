Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,81

--0,01

EUR

49,13

--0,28

Готівковий курс:

USD

41,70

41,61

EUR

49,55

49,35

Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1226-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 3 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 185 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши сім ракет, а також 62 авіаударів, скинувши 93 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5520 обстрілів, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3194 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Полтавка, Маяк Донецької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і один інший важливий об’єкт ворога.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох артилерійських засобах противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 атак росіян. Противник минулої доби завдав 9 авіаційних ударів, загалом скинув 19 керованих авіаційних бомб, та здійснив 360 артилерійських обстрілів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року

На Південно–Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в бік Митрофанівки й Малої Шапківки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавліки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Рідкодуб, Торське, Греківка, Григорівка, Зелена Долина, Ямполівка, Карпівка, Колодязі та в напрямках Чернещини, Шандриголового, Середнього й Нового Миру.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки противника у бік Федорівки та Виїмки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямку Бондарного, Маркового та в районі Часового Яру.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка, Горіхове та в бік Володимирівки, Новопавлівки, Разіного, Молодецького.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Мирне, Піддубне та Шевченко.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2025 року


На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько