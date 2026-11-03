Карта бойових дій в Україні на 3 листопада 2026 року

Триває 1714-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 206 бойових зіткнень.

Учора противник завдав 68 авіаційних ударів, під час яких скинув 234 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8297 дронів-камікадзе та здійснили 2491 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, з них 61 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Яструбщина, Сопич, Іскрисківщина, Мала Слобідка, Козаче, Волфине, Дорошівка, Потапівка, Нова Гута, Бунячине, Бруски, Рожковичі Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив вісім штурмових дій, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши п’ять КАБ, та здійснив 58 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили десять атак противника в районах населених пунктів Ізбицьке, Графське, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Шабельне, Чугунівка, Амбарне.

На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував в бік Радьківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили дев’ять атак у бік населених пунктів Нове, Колодязі, Лиман, Зарічне та Діброва.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 21 атаку. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Дружківки, Новоселівки, Райського, Софіївки, Кучерового Яру та Вільного.

Тринадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Молодецьке, Новопавлівка, Чернігівка, Світле, Добропілля, Мирне та Сергіївка.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Успішне, Тернувате, Гірке та Чарівне.

На Оріхівському напрямку окупанти проводили одну штурмову дію, атакуючи в бік Червоної Криниці.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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