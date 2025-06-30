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Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1223-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 30 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 137 бойових зіткнень.

Загарбники завдали два ракетних та 62 авіаційних ударів, застосувавши 60 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3474 дронів-камікадзе та здійснили 6015 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 59 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Синельниково, Вільхуватка, Вовчанські Хутори, Окіп, Охрімівка Харківської області; Муравка, Новопавлівка – Донецької області; Оріхів, Приморське – Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, шість пунктів управління, три артилерійські системи та ще два інших важливих об’єкта противника.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів – скинув при цьому 29 керованих авіаційних бомб, здійснив 352 обстріли, з яких вісім – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій ворога.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське, у Серебрянському лісі та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили чотири ворожі атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру та Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак – у районах Дачного, Торецька, Яблунівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Мирноград, Горіхове, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Багатир, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають дві наступальні дії ворожих військ поблизу Малинівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення — противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять невдалих спроб просунутись уперед.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2025 року


На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько