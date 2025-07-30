Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року

Триває 1253-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав трьох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосував шість ракет та скинув 109 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 5 715 обстрілів, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 677 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів: Білогір’я, Григорівка – Запорізька область; Львове – Херсонська область.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав сім авіаційних ударів – скинув при цьому 11 керованих авіаційних бомб, здійснив 381 обстріл, з яких 12 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 22 штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Куп’янська та в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Серебрянки, Шандриголового, Ямполя.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили сім атак поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано чотири боєзіткнення у напрямку Білої Гори та в районі Новомаркового.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак – у районах Торецька та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів: Попів Яр, Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Миролюбівка, Горіхове, Дачне, Никанорівка, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів: Олександроград, Зелений Гай, Вільне Поле, Новохатське, Маліївка, Темирівка та Зелене Поле.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки в районі населеного пункту Плавні.

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив шість спроб просунутись уперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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