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Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року

військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 рок / Генштаб ЗСУ

Триває 1253-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав трьох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосував шість ракет та скинув 109 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 5 715 обстрілів, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 677 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів: Білогір’я, Григорівка – Запорізька область; Львове – Херсонська область.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав сім авіаційних ударів – скинув при цьому 11 керованих авіаційних бомб, здійснив 381 обстріл, з яких 12 – із реактивних систем залпового вогню.  Українські захисники зупинили 22 штурмові дії ворога.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Куп’янська та в районі Голубівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Серебрянки, Шандриголового, Ямполя.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили сім атак поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано чотири боєзіткнення у напрямку Білої Гори та в районі Новомаркового.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак – у районах Торецька та Олександро-Калинового.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів: Попів Яр, Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Миролюбівка, Горіхове, Дачне, Никанорівка, Новоукраїнка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів: Олександроград, Зелений Гай, Вільне Поле, Новохатське, Маліївка, Темирівка та Зелене Поле.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки в районі населеного пункту Плавні.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив шість спроб просунутись уперед.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько