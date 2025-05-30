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Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року

Генштаб ЗСУ
Війна в Україні

Триває 1192-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ,  протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет; 81 авіаційний удар, скинув при цьому 158 КАБ. Крім цього, здійснив 5882 обстріли, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для уражень 2942 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хотіївка Чернігівської області; Миропілля, Миропільське, Барило, Писарівка, Осоївка Сумської області; Підлиман Харківської області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Сіверськ, Довга Балка Донецької області; Гуляйполе, Верхня Терса, Малинівка, Ольгівське, Новоселівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, чотири артилерійські засоби та засіб ППО російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах Стариці та Вовчанська.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Липове, Греківка та Рідкодуб.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників в бік Григорівки та поблизу Івано-Дар’ївки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень, окупанти намагалися просунутись у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Дружби, Неліпівки та Торецька.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Андріївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року

Тричі атакував агресор на Оріхівському напрямку, бої точилися поблизу Степового та Щербаків.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 26 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 14 авіаційних ударів із застосуванням 26 керованих бомб, а також здійснив 238 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько