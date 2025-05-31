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Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року

війна
Війна в Україні триває 1193-й день / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1193-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 31 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ,  протягом минулої доби зафіксовано 191 боєзіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, та 85 авіаударів, скинувши 155 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6071 обстріл, зокрема 88 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3767 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Проходи Сумської області; Окіп, Ветеринарне, Білий Колодязь, Старовірівка Харківської області; Степанівка, Олександро-Калинове, Зоря, Яблунівка, Володимирівка, Никанорівка, Полтавка, Коптєве, Новоторецьке, Дружківка, Довга Балка, Горіхове, Олексіївка Донецької області; Новодарівка, Ольгівське, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Долинка, Верхня Терса, Мала Токмачка, Зелене Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шістьох пунктах управління, 16 артилерійських засобах та ще по одному іншому важливому об’єкту противника.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Кам’янки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Білогорівки, Ольгівки, Карпівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника в бік Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районі Часового Яру та поблизу Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районі Торецька та в напрямках Диліївки, Плещіївки і Яблунівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Зоря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Звірове, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Андріївка, Муравка, Котлярівка та Олексіївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Новопіль, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку населеного пункту Комар.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районі Степового та в напрямку Новоданилівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили чотири ворожі атаки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 31 травня 2025 року

Минулої доби на даному напрямку відбулося 34 боєзіткнення, ворог завдав 14 авіаударів, скинувши при цьому 24 керовані авіаційні бомби, і здійснив 245 обстрілів, дев’ять з яких – із реактивної системи залпового вогню.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко