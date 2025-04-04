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Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року

війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

Триває 1136-й день повномасштабної війни в Україні.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
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Мапа бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни)

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 104 авіаційних ударів, використавши одну ракету та 193 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 146 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2203 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Степок, Миропільське, Покровка, Петрушівка, Велика Писарівка, Тур’я, Проходи, Краснопілля, Рясне, Великий Прикіл, Михайлівське Сумської області; Миколаївка Чернігівської області; Покровськ, Новопіль, Воскресенка Донецької області; Січневе, Великомихайлівка, Малинівка, Комишуваха Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління БпЛА, дві гармати та командно-спостережний пункт противника.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири штурми, у бік Кам’янки та в районі Вовчанська.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та в напрямку Нової Кругляківки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Нове, Катеринівка та в бік Новомихайлівки, Торського, Зеленої Долини.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Верхньокам’янського та в бік Івано-Дар’ївки і Виїмки. Загалом минулої доби відбулося чотири боєзіткнення.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм в бік Предтечиного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 29 атак у районах Кримського, Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове, Удачне, Преображенка, Срібне, Новосергіївка, Надіївка, Успенівка, Андріївка та в бік Романівки, Олексіївки, Водяного Другого, Котлярівки і Олександрополя.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів в напрямках Розливу та Костянтинополя.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Кам’янське загарбники здійснили вісім марних атак на позиції наших захисників.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просунутись до укріплень наших оборонців.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Ворог завдав 359 артилерійських обстрілів, з них чотири — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 16 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько